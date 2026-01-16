16 января - праздник заливщиков льда

Сегодня у всех битломанов настоящий праздник, потому что 16 января отмечается Всемирный день The Beatles. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, а через 2 года к ним присоединился Ринго Старр.

За 8 лет существования группа выпустила 13 альбомов, и едва ли каждая созданная музыкантами композиция стала хитом.

Кроме того, 16 января отмечают День ледовара все заливщики льда - и профессионалы, трудящиеся на больших аренах, и любители, которые делают для детей катки во дворах. Дата не случайна: в этот день в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер - комбайн для восстановления льда на катках, позволивший избавиться от ручной работы.

16 января произошло несколько важных исторических событий. В 1920 году в США был официально закреплен «сухой закон», а в 1963-м Никита Хрущев заявил миру о создании водородной бомбы в СССР.

16 января родились писатель Викентий Вересаев, художник Аристарх Лентулов, писатель и киносценарист Павел Нилин, актер Василий Лановой, футболист и тренер Василий Жупиков.

В народном календаре 16 января - Гордеев день. В старину верили, что в этот день голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, так усердно доят коров, что те погибают. Уберечь кормилиц просили домового, читая соответствующие заговоры, а самих буренок угощали овсяной кашей на молоке.

С Гордеевым днем связано и еще одно поверье: сегодня ничем нельзя не хвастать, иначе предмет гордости будет утрачен.

Именины отмечают Василий, Гордей и Ирина.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня интуиция обострена настолько, что позволяет постичь тайные знания. Стоит приготовиться к неожиданным открытиям и озарениям, которые помогут найти решение для застарелых проблем.