25 января - День российского студенчества

Сегодня, 25 января, отмечается День российского студенчества, который также называют Татьяниным днем.

Именно 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор святая Татьяна стала считаться покровительницей студентов, а Татьянин день - днем рождения МГУ.

Сегодня в России отмечается еще и День штурмана ВМФ. Это профессиональный праздник военнослужащих, которые прокладывают курс судам и авиации ВМФ.

25 января в 2026 году - Всемирный день без интернета. Это хороший повод на целый день отвлечься от компьютера, телефона и посвятить время живому общению или активному отдыху. Важно помнить, что многие часы, проведенные в Сети, вредят и физическому, и психическому здоровью.

25 января в истории произошло несколько знаменательных событий.

В 1858 году получил известность марш Феликса Мендельсона Бартольди. Английская принцесса Виктория Адельгейд выбрала произведение, написанное 15 годами ранее, для свадьбы с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV. С тех пор эта мелодия сопровождает церемонии бракосочетания.

В 1918-м была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, в 1919-м открылась первая в Советской России государственная библиотечная сессия, а в 1949-м впервые состоялось вручение американской премии «Эмми» - аналога «Оскара» в области телевидения.

В этот день родились шотландский поэт Роберт Бернс, русский художник-пейзажист Иван Шишкин, английский писатель-прозаик и драматург Сомерсет Моэм, писательница и литературный критик Вирджиния Вулф, советский поэт, композитор и исполнитель Владимир Высоцкий.

В народном календаре 25 января - Бабий кут. На Руси так обозначали место у печи, где хозяйка проводила много времени. На Татьянин день было принято печь каравай, символизирующий солнце.

В старину верили, что снег на Татьяну сулит дождливое лето, а метель - засуху.

Именины сегодня, помимо Татьяны, отмечает Петр.

Растущая Луна в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня энергия и сила должны быть использованы на благие дела. День удачен для покупок. Нельзя обманывать и лукавить, ложь сегодня обладает разрушительной силой.