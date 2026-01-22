22 января - день генеральной уборки в доме

22 января в России отмечается День авиации войск ПВО. Самих войск уже нет (их заменили Воздушно-космические силы РФ), а дата осталась.

22 января произошло несколько знаменательных событий. В 1506 году в Ватикане была создана швейцарская гвардия - охрана понтификов и папской резиденции. В 1630-м английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок попкорна, и теперь 22 января считается днем рождения воздушной кукурузы.

В России в этот день в 1905 году случилось Кровавое воскресенье (9-го числа по старому стилю), положившее начало первой русской революции, в 1969-м произошло покушение на генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, а в 1980-м началась ссылка Андрея Сахарова.

22 января родились великий князь Московский Иван III, английский поэт Джордж Байрон, советский режиссер и сценарист Сергей Эйзенштейн, детский писатель Аркадий Гайдар, поэт и переводчик Юрий Левитанский, актриса театра и кино Валентина Талызина.

В народном календаре 22 января - Филиппов день. В это время было принято приводить в порядок дом, хлопотать по хозяйству, затевать стирку, уборку, ходить в баню.

Именины сегодня отмечают Антонина, Захар, Павел, Петр и Филипп.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день не очень благоприятен из-за равновесия темной и светлой энергии. Он полон искушений, не исключены и конфликты. К новым задачам приступать не стоит, а лучше трезво посмотреть на состояние дел: если отыщутся какие-то ошибки - самое время их исправить.