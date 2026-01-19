19 января - Крещение Господне

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне - один из самых главных праздников. По преданию, Сын Божий прошел обряд в водах реки Иордан, и в память об этом событии 19 января верующие окунаются в водоемы и купели.

Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства, становится целебной и сохраняет свои качества весь год. Ее используют в церковных обрядах, дают пить больным, освящают жилища.

В регионе организованы купели для желающих погрузиться в ледяную воду. В Пензе иордань будет только одна - на Старой Суре в районе ГПЗ-24 (улица Антонова).

В истории 19 января отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1920 году на территории Московского университета на Моховой улице был заложен памятник Герцену и Огареву, в 1955-м президент США Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию, а в 1963-м состоялось судьбоносное для The Beatles выступление в театре «Палладиум» в Лондоне.

19 января родились французский философ и социолог Огюст Конт, американский писатель Эдгар По, французский художник-постимпрессионист Поль Сезанн, русский живописец Валентин Серов, поэт Михаил Исаковский - автор «Катюши» и «Одинокой гармони».

В народном календаре день Богоявления связан с рядом примет. В частности, это был последний срок для девушек, чтобы узнать судьбу. Для гадания следовало выйти за ворота: если первым встречным окажется престарелый человек, сватов в этом году можно не ждать.

У людей зрелого возраста имелось другое поверье: если прийти домой с богослужения прежде всех остальных, то собрать урожай точно не опоздаешь. А сено, на котором стояло крещенское сочиво, отдавали скоту, чтобы защитить его от болезней.

Продолжается новолуние. Лунный календарь гласит, что сегодня закладывается основа на следующие 28 дней. Как в Новый год, можно мечтать и строить планы - все обязательно сбудется. Но только если помыслы добрые, а не нацелены на месть.