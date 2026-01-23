23 января - Всемирный день пирога

Не забудь!

23 января - Всемирный день пирога
Печать
Telegram

Сегодня, 23 января, откажитесь от клавиатуры компьютера или набора символов на мобильном телефоне. Попробуйте весь день пользоваться только ручкой и карандашом - пишите все вручную, как в школе. Тем самым вы отметите День ручного письма, который также называют Днем почерка.

А еще пришло время для кулинарного шедевра, причем это должен быть только пирог. Тесто подойдет любое - дрожжевое или бездрожжевое, песочное или слоеное; начинка - мясо, капуста и яйца, рыба, яблоки или варенье. Сам пирог тоже может быть каким угодно: осетинский, киш, пицца - не имеет значения. Главное, что таким образом вы с близкими (которые, несомненно, высоко оценят ваш труд) отпразднуете Всемирный день пирога.

Также 23 января отмечается День сотрудников органов дознания МЧС России.

23 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1849 году в штате Нью-Йорк диплом врача впервые получила женщина - Элизабет Блэквелл. В 1881-м в Большом театре состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. В 1895 году люди впервые ступили на берег Антарктиды - это была норвежская экспедиция. В 1960-м был установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины: приборы зафиксировали глубину 11 521 м (впоследствии цифра была скорректирована до 10 918).

23 января родились французский художник Эдуард Мане, его соотечественники писатель Стендаль и архитектор Огюст Монферран, советский кинорежиссер, актер и сценарист, народный артист СССР Григорий Александров и автор блокадного дневника Таня Савичева.

В народном календаре 23 января - Григорий-летоуказатель. Так его прозвали из-за примет: опустившийся на стога иней предвещал сырое лето, а южный ветер - грозовое.

Именины сегодня отмечают Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел и Петр.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, день хорош для реализации намеченных планов, но только при стопроцентной настроенности на успех. Можно попробовать и что-то новое, если все нюансы уже учтены.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!