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10 марта поздравим архивариусов

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В России 10 марта отмечается День архивов. Это неофициальный профессиональный праздник архивариусов.

Дата для него выбрана неслучайно: 10 марта (28 февраля) 1720 года Петр I подписал «Генеральный регламент, или Устав». Он определил основы государственного управления и ввел во всех органах власти архивы и должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать». А сегодня в архивах содержатся бесценные сведения, имеющие историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение.

В истории 10 марта известно тем, что в этот день в 1564 году в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол», в 1710-м был издан первый печатный учебник по географии на русском языке, в 1889-м Алмон Строуджер запатентовал автоматическую телефонную станцию, а в 1910-м в Китае запретили рабство.

В народном календаре - Тарас Бессонный. В этот день чтили святого Тараса, который, по преданию, отличался удивительной добротой: заботился о сиротах, утешал скорбящих, защищал обиженных. На Руси верили, что святой помогает в борьбе с лихорадкой. В его день считалось важным молиться и не спать до захода солнца, не поддаваться дреме, иначе лихорадка войдет в тело.

Именины 10 марта отмечают Александр, Антон, Евгений, Николай, Федор и Тарас.

10 марта родились русский актер, знаменитый трагик Василий Каратыгин, российский император Александр III, народный артист России, композитор Александр Зацепин, американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис, американская актриса и продюсер Шэрон Стоун.

Растущая луна - во второй четверти. Лунный календарь уверяет, что сегодня можно почувствовать небывалый подъем сил и энтузиазм, и этим лучше воспользоваться. Однако не следует перенапрягаться и нагружать себя делами. Нужно во всем соблюдать баланс, проявлять осторожность и внимательность.

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