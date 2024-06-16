17 июня - День борьбы с опустыниванием и засухой

16.06.2024 | 08:23

Сегодня, 17 июня, во всем мире отмечается День борьбы с опустыниванием и засухой. Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1995 году, чтобы обратить внимание общественности на данную проблему.

Многим жителям Пензенской области памятно засушливое лето 2010 года, когда термометр показывал более 40 градусов, пожары уничтожали леса, а люди изнывали от жары и мечтали о дожде. Кстати, помимо 2010-го, ученые называют наиболее засушливыми 1891, 1911, 1921, 1931, 1936, 1946, 1954, 1957, 1967 и 1971 годы. Чаще всего от засухи страдают Среднее и Нижнее Поволжье и бассейн реки Урал, а в результате Россия недополучает до 24 миллионов тонн зерна.

В истории 17 июня произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1925 году был подписан Женевский протокол - документ о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. В 1961-м советский танцовщик Рудольф Нуреев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище. В 1967-м в Китае прошло испытание первой водородной бомбы. В 1970-м был получен патент на полностью автоматизированную карманную камеру Polaroid, а в 1982-м поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета Ка-50 «Черная акула».

17 июня родились композиторы Шарль Гуно и Игорь Стравинский, жена Пабло Пикассо русская балерина Ольга Хохлова, русский и советский поэт и драматург Михаил Светлов, голландский художник Морис Эшер, советский шахматист Тигран Петросян и актриса театра и кино Александра Захарова.

В народном календаре 17 июня - Митрофан Навозник. Навоз - замечательное органическое удобрение, которое использовали не только наши предки, его применяют и сегодняшние садоводы и огородники. На Митрофана крестьяне обязательно вносили в землю эту натуральную подкормку.

Именины отмечают Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Назар, Петр, Ростислав и Софья.

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь говорит, что сегодня самый напряженный, но и самый удачный день: можно воспользоваться редким шансом увидеть, как реализуется давно задуманное и подготовленное. В этот день хорошо начинать путешествие, отправляться в командировку. Также благоприятны отдых, прогулки, умеренные физические нагрузки.