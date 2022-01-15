Не забудь!

16 января - Всемирный день снега

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Сегодня, 16 января, в третье воскресенье месяца, отмечается Всемирный день снега, который также называют Международным днем зимних видов спорта.

Проведите выходной на свежем воздухе вместе с детьми, друзьями и соседями. Не хотите бегать на лыжах или лепить снеговиков - возьмите в руки лопату и продемонстрируйте подрастающему поколению, какое удовольствие может принести обычная расчистка снега, которую по праву можно назвать местным видом спорта. И удовольствие получите, и здоровье укрепите. А если решите покататься с горки на тюбинге, не забывайте о правилах безопасности.

А еще 16 января отмечается День ледовара - праздник всех заливщиков льда: и профессиональных, трудящихся на больших аренах, и любителей, которые делают катки во дворах для детворы. Дата не случайна: в этот день в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер - комбайн для восстановления льда на катках, позволивший избавиться от ручной работы. День ледовара - праздник в честь изобретателя.

Сегодня можно встретить утро всемирно известными музыкальными композициями Yesterday, Yellow Submarine или Let It Be, потому что 16 января отмечается Всемирный день The Beatles.

Именно 16 января в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern. Там начали свой путь к славе молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя два года к ним присоединился Ринго Старр.

За восемь лет существования коллектив выпустил 13 альбомов, и почти каждая созданная музыкантами композиция становилась хитом. Сейчас The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

16 января произошло несколько важных исторических событий. В 1920-м в США был официально закреплен сухой закон, а в 1963-м Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы.

16 января родились писатель Викентий Вересаев, художник Аристарх Лентулов, писатель и киносценарист Павел Нилин, актер Василий Лановой, футболист и тренер Василий Жупиков.

В народном календаре 16 января - Гордеев день. Наши предки верили, что в этот день голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, так рьяно доят коров, что те погибают. Уберечь скотинку просили домового, читая соответствующие заговоры, а самих буренок угощали овсяной кашей на молоке.

С Гордеевым днем связано и еще одно поверье: ничем сегодня не хвастать, чтобы не потерять предмет своей гордости.

Именины отмечают Василий, Гордей и Ирина.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что первая половина дня чрезвычайно благоприятна для начала любого важного дела, а после обеда следует отказаться от решения каких-либо финансовых вопросов.

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Источник — фото pixabay.com
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