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8 июля - напомним близким о своей любви

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8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. Примером христианской любви и самопожертвования стали святые Петр и Феврония, сегодня день их памяти.

Мощи покровителей семьи и брака хранятся в Муроме. Жители именно этого города предложили идею праздника. Он является отличным поводом лишний раз выразить близким свою искреннюю любовь.

Почти в каждой семье есть аллергик. Распространенность этого заболевания стала поводом для учреждения Всемирного дня борьбы с аллергией. Он отмечается ежегодно с 2005-го, а его цель - рассказать общественности о симптомах и профилактике недуга.

Также сегодня в России День зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил РФ и День бамовца.

8 июля произошло несколько важных исторических событий. Так, в этот день в 1497 году экспедиция Васко да Гамы покинула Лиссабон и отправилась в морское плавание с целью доказать, что Африку можно обогнуть с юга.

В СССР в 1944 году были учреждены звание и орден «Мать-героиня», орден «Материнская слава», медаль «Материнская доблесть».

В народном календаре сегодня день Петра и Февронии. После него крестьяне ожидали еще 40 жарких дней.

Также считалось, что с 8 июля начинают водить хороводы русалки, поэтому при купании нужно быть особенно внимательным и аккуратным, иначе утащат на дно.

Именины сегодня отмечают Василий, Давид, Денис, Константин, Петр, Семен и Федор.

8 июля родились певица Жанна Фриске, миллиардер Джон Рокфеллер, американский политик и банкир Нельсон Рокфеллер, а также советский авиаконструктор Николай Поликарпов.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, наступил день, когда стоит заняться своим здоровьем. Не откладывайте посещение врача, если вас что-то беспокоит.

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