4 июня в России профессиональный праздник машинистов кранов

03.06.2021 | 14:59

Сегодня, 4 июня, в России отмечается День крановщика. Это неофициальный праздник людей, без которых невозможна ни одна большая стройка. Однако стоит помнить о том, что строительство далеко не единственная сфера, в которой трудятся машинисты кранов: есть еще погрузка тяжестей и их перемещение.

В любом случае работа у крановщика всегда очень ответственная, быть им может не каждый. Машинист должен знать физику и геометрию, уметь обращаться с техникой, которая является источником повышенной опасности.

Кроме того, сегодня во всем мире отмечается Международный день невинных детей - жертв агрессии. Его установила в 1982 году Генеральная ассамблея ООН, чтобы общественность не забывала: во время вооруженных конфликтов погибают не только военнослужащие, но и мирное население, в том числе дети.

Дата была выбрана неслучайно: именно в этот трагический день в 1982 году израильская авиация совершила налет на Бейрут и другие ливанские города. Под бомбами оказалось много мирных жителей.

Кроме того, сегодня отмечается сразу несколько важных национальных праздников. В Казахстане это День государственных символов страны, в Эстонии - День государственного флага, а в Финляндии - День оборонительных сил.

4 июня известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1705 году Петр I разрешил Никите Демидову строить на Урале новые металлургические заводы, в 1800-м завершилось возведение в Вашингтоне Белого дома, в 1897-м в Петербурге был заложен легендарный крейсер «Аврора», в 1922-м вышел первый номер сатирического журнала «Крокодил», а в 1962-м - киножурнал «Фитиль».

В народном календаре 4 июня день Василиска. Наши предки верили, что сегодня это мифическое существо вылупляется из яйца, поэтому накануне варили вкрутую все найденные яйца.

На Василиска не принято было ничего сажать: считалось, что уродятся только полынь да васильки. Обильная роса в этот день сулила плодородный год.

Именины сегодня отмечают Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, Федор и Яков.

4 июня родились русский военачальник и государственный деятель Алексей Ермолов, русский поэт Аполлон Майков, советский дирижер, народный артист СССР Евгений Мравинский, советский хоккеист и тренер, трехкратный олимпийский чемпион Виктор Тихонов и американская актриса Анджелина Джоли.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день удачен как для отдыха, так и для работы. Проведите его с пользой. Если вы собирались посетить парикмахера, то день хорош и для этого.