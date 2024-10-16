Соцсети: в Кузнецке поезд насмерть сбил мальчика

16.10.2024 | 20:50

Жители Кузнецка рассказали о гибели 14-летнего подростка. Мальчика сбил поезд на железнодорожном переезде у рынка.

О трагедии кузнечане сообщили в Сети. По их словам, школьник был в наушниках, поэтому не услышал, как приближается состав.

В кузнецком телеграм-канале появились кадры с места ЧП. На камеру запечатлели переход через железную дорогу и накрытое тело среди путей.

Пока официальной информации о случившемся нет.

24 апреля 2019 года в Тамале под колесами поезда погибла 10-летняя девочка. Она направлялась в школу искусств и переходила пути на станции.