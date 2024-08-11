Косуля, поселившаяся в Арбекове, нуждается в помощи

11.08.2024 | 11:13

В Пензе на выезде с проспекта Победы на трассу М-5 заметили хромающую косулю. Животное явно нуждается в помощи специалистов.

Кадрами с копытным поделился читатель телеграм-канала PenzaInform. Пензенец отметил, что сообщил о животном патрулю Госавтоинспекции. Правоохранители обещали «посмотреть».

«Вероятно, это та самая косуля, о которой писали в июне. Очень странно, что до сих пор ее не могут изловить, например при помощи транквилизатора. Сейчас животное явно нездорово, может быть, пора попробовать?» - задал вопрос пензенец.

О появлении косули в Дальнем Арбекове стало известно в начале июня. Копытное видели в том числе и на выезде на трассу М-5. Горожане попросили спасти животное, однако в минлесхозе объяснили, что эта затея опасна: лесная гостья начнет метаться, выскочит на проезжую часть, где погибнет.

В конце июля в Сети вновь появилось видео с косулей, снятое недалеко от здания № 121 на проспекте Победы. Автор рассказал, что животное уже не боится людей, приближается к ним, по всей видимости его удалось прикормить. На кадрах косуля выходит к дороге, наблюдает за движением, объедает растительность.