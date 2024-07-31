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Из жизни

Пензенцы сняли новое видео с копытной жительницей Арбекова

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Косуля, которая в этом году поселилась в Дальнем Арбекове, до сих пор плутает по зеленым зонам и улицам микрорайона.

Новое видео с копытным появилось в соцсети «ВКонтакте» вечером в среду, 31 июля.

По словам горожан, животное уже не боится людей, подходит к ним, по всей видимости, его удалось прикормить. На кадрах косуля выходит к дороге, наблюдает за движением, объедает растительность.

«Снято недалеко от здания № 121 на проспекте Победы», - сообщил очевидец.

Пензенцы сняли новое видео с копытной жительницей Арбекова

О появлении косули в Дальнем Арбекове стало известно в начале июня. Местный житель попросил спасти животное.

После этого сообщения редакция PenzaInform.ru обратилась в минлесхоз за комментарием. В ведомстве объяснили, что дикие животные в городе - это зона ответственности полиции и МЧС, но тем не менее сотрудники минлесхоза в курсе проблемы и уже выезжали на место.

«Обычно в таких ситуациях животное отлавливают и вывозят в лес. В данном случае это невозможно. Вокруг оживленные дороги, косуля начнет метаться и непременно в итоге бросится на проезжую часть. Она погибнет, а также создаст угрозу безопасности людей», - рассказали тогда в пресс-службе минлесхоза.

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Источник — фото, видео группы «Пенза Новости»
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