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Происшествия

81-летняя пензячка получила травмы при падении в автобусе

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Во вторник, 25 июня, пожилая жительница Пензы получила травмы в автобусе. В итоге женщина оказалась в больнице.

Это случилось в салоне автобуса Mercedes-Benz на улице Калинина рядом с остановкой «Фабрика игрушек» в 15:20.

«Водитель, мужчина 1975 года рождения, допустил падение пассажира в салоне автобуса. В результате происшествия пассажир, женщина 1943 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

В 2023 году в Пензе осудили водителя маршрутки, по вине которого серьезно пострадала пассажирка. Он остановился на «Пензе-IV», открыл заднюю боковую дверь для пассажиров, а затем тронулся с места, не закрыв ее. Выходившая из салона женщина, не успевшая ступить на землю обеими ногами, потеряла равновесие и упала. Ее здоровью был нанесен тяжкий вред.

Водителя приговорили к ограничению свободы сроком на 2 года с лишением права управлять транспортом на такой же период. С перевозчика взыскали 400 000 рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.

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