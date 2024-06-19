Пензенец предложил сделать маршрут автобуса № 54 еще длиннее

19.06.2024 | 20:34

Маршрут автобуса № 54 предложили удлинить. Идеей в группе Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области во «ВКонтакте» поделился горожанин Андрей Н.

С 1 июля автобус, который соединяет Арбековскую Заставу и аэропорт, поедет на улицу Перспективную. Пензенец предложил пустить его дальше.

«Направьте за мост новый, они все равно едут туда на газовую заправку, продлите до Тепличного комбината или до «Горизонта», с Терновки удобнее будет ездить туда без пересадки. На 40 лет Октября станция есть, откуда уезжают на пригороде и межгороде в направлении Тамбова и Саратова, да и людям с тех районов удобно было бы добираться элементарно на рынок в Гидрострое, аэропорт, летом - дачные маршруты», - отметил он.

Ранее стало известно, что для определения поставщика, который будет выполнять перевозки по данному маршруту, объявлен электронный аукцион. Его итоги должны подвести 20 июня, начальная (максимальная) цена контракта - 15 235 359 рублей 45 копеек.

Общая протяженность пути составит 45,6 км (прямое плюс обратное направление). На маршруте максимально будут работать 24 автобуса большого класса.