На консервацию фонтана в парке Белинского выделят сотни тысяч

27.10.2023 | 10:27

На консервацию нового фонтана, появившегося в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, требуется 300 000 рублей.

О необходимости выделения данной суммы на сессии гордумы в пятницу, 27 октября, заявила начальник финансового управления Ольга Завьялкина.

Депутаты проголосовали за финансирование консервации.

Фонтан с чашей из карельского гранита открыли 2 сентября рядом с реконструированным планетарием. Гидротехническое сооружение работало с 10:00 до 22:00. С 19:00 струи подсвечивались.

Главный городской фонтан, расположенный на улице Московской, начали готовить к зиме в середине сентября. Специалисты промыли чашу, сняли и продули форсунки и погружные насосы, затем фонтан закрыли коробом.