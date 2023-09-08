В Пензе ремонтируют дорогу на смотровую площадку

08.09.2023 | 16:02

На дороге, ведущей к смотровой площадке на Западной Поляне, заменят асфальтовое покрытие. МБУ «Пензавтодор» уже приступил к работе, сообщил в пятницу, 8 сентября, глава города Александр Басенко.

Дорога от улицы Мира до площадки находилась в неудовлетворительном состоянии.

Теперь ситуация изменится. Специалисты уже занимаются фрезерованием покрытия.

Смотровую площадку расчистили минувшим летом, и с нее снова открылся вид на город. Заросли, закрывавшие обзор, исчезли.

«Чтобы это место вернуло статус знакового, Управление градостроительства и архитектуры Пензы готовит эскизное предложение по дальнейшему благоустройству объекта. В первую очередь здесь нужно восстановить покрытие. Изначально планировали уложить асфальт, но пока обсуждаем как вариант и мощение в плитке. Также хотелось бы не только установить лавочки, разбить клумбы, но и обновить каменную стенку», - поделился информацией Александр Басенко.

Ранее смотровая площадка на улице Мира находилась в плачевном состоянии, на что неоднократно жаловались горожане. Самые активные пензенцы принимали участие в обсуждении концепции развития территории. Там мог появиться торговый центр, спортивный или культурный объект. Но в итоге было решено оставить площадке ее назначение. В середине июля началось благоустройство территории общей площадью 2 550 кв. метров.