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Глас народа

Жителям Пензы страшно ходить по улице Гладкова

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Тема наледи на крышах многоэтажных домов в Пензе из-за сложившихся погодных условий становится все актуальнее. Очередная жалоба на грозящую пешеходам опасность пришла от горожанина, побывавшего на улице Гладкова.

Жителям Пензы страшно ходить по улице Гладкова

Пензенец прислал в редакцию фотографии, сделанные в понедельник, 5 февраля. На них запечатлены дома № 7 и 9 и свешивающиеся с их крыш сосульки. Обойти опасный участок возможности нет - неубранный снег превратил тротуар в узкую тропинку.

Жителям Пензы страшно ходить по улице Гладкова

«Сосульки потихоньку с пластами снега съезжают вниз. Страшно ходить рядом с домами. Центр города. Безобразие!» - прокомментировал автор снимков.

Жителям Пензы страшно ходить по улице Гладкова

31 января жительница Пензы рассказала в телеграм-канале PenzaInform о наледи, нависающей над головами прохожих у дома № 86 на улице Московской. «Если это упадет, у человека нет шансов выжить», - констатировала она.

Вечером того же дня в редакцию PenzaInform.ru поступила информация от управляющей компании об устранении сосулек. По словам сотрудника УК, наледь ликвидировали до обеда в ходе плановой очистки кровли.

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