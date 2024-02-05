Жителям Пензы страшно ходить по улице Гладкова

05.02.2024 | 13:05

Тема наледи на крышах многоэтажных домов в Пензе из-за сложившихся погодных условий становится все актуальнее. Очередная жалоба на грозящую пешеходам опасность пришла от горожанина, побывавшего на улице Гладкова.

Пензенец прислал в редакцию фотографии, сделанные в понедельник, 5 февраля. На них запечатлены дома № 7 и 9 и свешивающиеся с их крыш сосульки. Обойти опасный участок возможности нет - неубранный снег превратил тротуар в узкую тропинку.

«Сосульки потихоньку с пластами снега съезжают вниз. Страшно ходить рядом с домами. Центр города. Безобразие!» - прокомментировал автор снимков.

31 января жительница Пензы рассказала в телеграм-канале PenzaInform о наледи, нависающей над головами прохожих у дома № 86 на улице Московской. «Если это упадет, у человека нет шансов выжить», - констатировала она.

Вечером того же дня в редакцию PenzaInform.ru поступила информация от управляющей компании об устранении сосулек. По словам сотрудника УК, наледь ликвидировали до обеда в ходе плановой очистки кровли.