В Бессоновском районе исчез мост через Суру

13.03.2023 | 14:33

В селе Грабово Бессоновского района смыло мост через Суру. Об этом в понедельник, 13 марта, сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала местная жительница Нина К.

Женщина поделилась записью, на которой видно реку, но не видно переправы. Она отсутствует.

«Все, моста нет», - констатировала сельчанка, подъехавшая к мосту на машине, но так и не сумевшая попасть на другой берег.

В Бессоновском районе есть еще один мост через Суру, который в половодье скрывается от людей, оставляя их отрезанными от внешнего мира. Он расположен вблизи села Пыркино, на границе с Лунинским районом, и считается аварийным.

Проблема в том, что сооружение является бесхозяйным и никто из чиновников не хочет принимать его в муниципальную собственность.

«К сожалению, Комитет местного самоуправления отказал в связи с отсутствием в бюджете на плановый период 2023-2024 годов денежных средств на изготовление технической документации, экспертиз и дальнейшее содержание моста», - сообщили в администрации Бессоновского района в феврале этого года.