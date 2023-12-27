В Богословке новогоднюю ель не постеснялись добыть на кладбище

27.12.2023 | 13:05

В селе Богословка Пензенского районе кто-то решил сэкономить на покупке новогоднего дерева и спилил елку на местном кладбище.

Снимок остатков дерева, посаженного у захоронения, появился в районном чате мессенджера Viber во вторник, 26 декабря.

«Уважаемые, если вы считаете, что елочка, спиленная на кладбище, специально посаженная рядом с могилой, принесет вам удачу и здоровье в новом году, то дай бог», - пожелал автор фото.

Поступок неизвестного хулигана возмутил участников чата. «Больше негде срубить, что ли? Слов нету», - написала сельчанка.

Перед Новым годом хвойные деревья, растущие в зеленых зонах, нередко попадают под топор жителей области. Так, 25 декабря в телеграм-канале Заречного появились кадры с мужчиной, который топором рубит маленькие елочки под окнами дома на проспекте Мира.

«Срубают - продают», - констатировал комментатор.

В начале декабря Детский парк в Пензе лишился голубой ели. Дерево росло около дороги на улице Одесской, пока кто-то не срубил его. Злоумышленников нашли.