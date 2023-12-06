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Происшествия

В Пензе нашли злоумышленников, сгубивших голубую ель

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В минувшие выходные Детский парк в Пензе лишился голубой ели. Дерево росло около дороги на улице Одесской, пока неизвестные не срубили его.

Об инциденте сообщается в телеграм-канале парка имени В. Г. Белинского. Пост появился в среду, 6 декабря.

«Ну, подумаешь, елка!» - скажут одни. «Вам жалко, что ли?!» - добавят другие. А нам жалко! Очень жалко. Ведь эту елочку сотрудники парка с нежностью и заботой растили много лет», - говорится в сообщении.

Злоумышленников быстро нашли и задержали сотрудники полиции.

В администрации парка напомнили, что вырубка елей - преступление, которое карается крупным штрафом (до 3 млн рублей) и даже лишением свободы (до 7 лет).

Ранее сообщалось, что в области с 10 по 31 декабря усилят охрану хвойных молодняков и организуют патрулирование лесных участков, где возможны незаконные рубки.

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Источник — фото администрации парка Белинского
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