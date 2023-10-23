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Глас народа

Жители Зари вновь пожаловались на общественный транспорт

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Жители Зари вновь пожаловались на плохое транспортное обеспечение. По утрам им трудно добираться до работы, а вечерами сложно возвращаться домой.

Свое недовольство по этому поводу люди высказали в телеграм-канале PenzaIform.

Район обслуживают два маршрута: № 25 и № 40. Если микроавтобусы первого следуют согласно графику, то машины второго люди видят крайне редко.

«Несмотря на то, что 25-й ходит с минимальным разрывом, прям очень хочется пожелать чиновникам проехаться в утренний и вечерний час пик по этому маршруту. Да и в принципе в обед тоже можно, ситуация практически та же. Район застраивают, а проблему с транспортом даже и не пытаются решить. Хотя о чем я, отпишутся, что у нас 40-я маршрутка есть, которую часами не дождаться», - сообщила пензячка.

На 40-й маршрут жители Зари жаловались неоднократно.

«Как уезжать детям, которые учатся в школе № 78 во вторую смену? Последний урок заканчивается в 18:00. Такси 40 идет в 17:10 крайнее. Так же как и уроки, которые начинаются в 11:30. Маршрутка туда идет, когда нет еще 9:00», «Расписание не соблюдается, мы мерзнем, наши дети мерзнут», - возмущались местные.

Людям обещали наладить работу транспорта еще в 2021-м. Но спустя 2 года они продолжают испытывать трудности.

Решением проблемы транспортной доступности, по мнению жительницы Зари, кроме увеличения количества машин на линиях, могло бы стать продление нового троллейбусного маршрута № 105 (его конечная остановка в Дальнем Арбекове) до микрорайона.

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