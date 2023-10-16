Пензенцы жалуются на отсутствие отопления в квартирах

16.10.2023 | 09:23

После того как администрация Пензы отчиталась о пуске отопления в 98% домов, горожане начали еще более активно, чем раньше, жаловаться на холодные батареи в квартирах.

Подписчики телеграм-канала PenzaInform сообщили (данные на поздний вечер 15 октября или утро 16-го), что ресурс так и не подан по следующим адресам:

- Луначарского, 4;

- Жемчужная, 30;

- Суворова, 145, 170, 192;

- Володарского, 68, 70;

- Маршала Крылова, 13;

- Кирова, 67;

- Карпинского, 37;

- Кулибина, 4;

- Леонова, 37;

- Ульяновская, 11;

- проспект Победы, 20.

При этом чаще всего отсутствует и горячая вода.

«В районе дрожжевого завода отопления нет»; «На улице Советской нет отопления, на работе умереть от холода можно»; «Ну, значит, весь центр города попал в избранные 2%: ул. Славы и низ Кирова - отопления нет»; «Район памятника Победы и 8 Марта вообще без отопления: и школы, и дома, и т. д. О каких 98% идет речь?»; «А роллердром вроде учреждение доп. образования или нет? Там холодные батареи...»; «Лядова, 62, - отопление дали формально. Батареи холодные, стояк еле теплый», - высказались пензенцы.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 9 октября. На пуско-наладочные работы отвели 10 дней, то есть подключить все жилые здания намерены к 19-му числу. По последним данным, ресурс подается в 2 972 многоквартирных дома.