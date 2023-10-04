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Глас народа

Нецензурное слово на машине возмутило пензенца

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Пензенца возмутило нецензурное слово под рамкой номерного знака автомобиля, припаркованного на улице Мира. Кадрами он поделился с редакцией портала PenzaInform.ru.

На фото изображен Chevrolet Cruze с надписью «Буква ю - *****» на передней и задней частях автомобиля.

«Разве так нормально ездить? Ему-то, конечно, по барабану, а наши дети потом это слово в школах произносят вслух. За такое привлекать надо и штрафовать», - заявил мужчина.

Это не первый случай, когда горожане замечают нецензурные слова на автомобилях. Ранее жителя Пензы Ивана П. возмутила вызывающая рамка регистрационного номера на машине одного из водителей, попавшегося ему на дороге. Он предложил в таких случаях штрафовать за мелкое хулиганство.

Прецедент был в 2015 году. Тогда Первомайский районный суд признал жителя Пензы виновным в мелком хулиганстве: мужчина нанес на заднее стекло автомобиля надпись, где использовалась нецензурная брань, и ездил по городу. Его оштрафовали на 1 000 рублей.

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