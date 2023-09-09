И тут ошибка: кузнечане обсуждают безграмотный баннер

09.09.2023 | 13:02

В субботу, 9 сентября, в Кузнецке проходит День города и фестиваль предпринимателей «Наша кузница». Этому событию посвящен баннер, размещенный в людном месте.

Внимательный горожанин заметил, что слово «предпринимателей» написано неправильно - «предпрЕнимателей». Он опубликовал фото в местном сообществе, подписав: «И тут ошибка».

Фото вызвало огромное количество откликов. Ряд комментаторов вообще не понял, о чем идет речь.

«И где здесь ошибка?» - удивилась пользовательница. Ей объяснили: «ПредпрИниматель. Проверочное слово – «предпрИняли». Это если с И, а если с Е, то проверочные слова – «перед прением сторон», судебный термин конца судебного заседания» .

«Я думал, «кузнеца» ошибка, а тут рил (действительно. – Прим. ред.) сложное слово», - высказал свое мнение еще один пользователь.

Некоторые отклики были вежливо-нейтральными: «Ну что ж, бывает», «ЕГЭ решает все», «Ну явно такое объявление не старшим поколением писалось».

Многие участники обсуждения высказывали негодование. «Снимите и не позорьтесь», «Замажьте чем нибудь, позор очередной», - написали они.

Также от кузнечан поступили предложения взыскать компенсацию и отправить изготовителей на экзамен по русскому языку.

1 сентября пользователи Сети обратили внимание на то, что на маршрутке, курсирующей между Пензой и населенными пунктами Бессоновского района, название райцентра написано с ошибкой - «Безсоновка». «Ну тут однозначно - с Днем знаний!» - откликнулся один из комментаторов.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.