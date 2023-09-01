На бессоновской маршрутке в название райцентра вкралась ошибка

01.09.2023 | 10:09

На маршрутке, курсирующей между Пензой и населенными пунктами Бессоновского района, название райцентра написано с ошибкой.

Фото транспортного средства с табличкой на двери появилось в Сети в пятницу, 1 сентября.

«Безсоновка», - указал внимательный автор, сопроводив подпись эмодзи в виде смеющегося до слез человечка.

«Ну тут однозначно - с Днем знаний!» - откликнулся один из комментаторов.

В июле пассажиры заметили опечатку в слове «Аэропорт» на информационной табличке с перечислением остановок, размещенной за стеклом пензенской маршрутки № 30. «А это порт», - высказал свою точку зрения на написание названия конечного пункта «тридцатки» один из комментаторов.