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Глас народа

Пензенцы не успевают сходить в туалет на Олимпийской аллее

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Пензенцы недовольны работой туалетов на Олимпийской аллее: они закрываются раньше положенного. О проблеме горожане написали в редакцию портала PenzaInform.ru в надежде, что освещение проблемы исправит ситуацию.

«Туалет работал раньше до 22:00, но абсолютно всегда закрывался на 20 минут раньше. Сейчас повесили, что он закрывается в 21:45, и уборщица его закрывает еще раньше: мол, ей нужно убраться! Разве на 15 минут раньше закрытие сделали не для того, чтобы она успела убраться?» - говорится в сообщении.

Автор также прислал видеозапись, на которой девушка безуспешно пытается открыть двери кабинок. Все они заперты. При этом на часах - 21:39.

«Куда людям ходить в туалет? Есть же еще работники, они закрываются в 23:00, им в ведерко испражняться?» - недоумевают пензенцы.

Читатели телеграм-канала PenzaInform, где также была опубликована запись, присоединились к обсуждению проблемы.

Одни выразили недовольство: «Цивилизация до Пензы еще не дошла», «Раньше люди выливали свои дела в окно, сейчас так же делать?» Другие предложили решение: «Пусть все ходят в кусты, и дяденьки в форме не ловят и не штрафуют!» «В это время уже темно, можно и в кустиках сходить».

Ранее в парке им. В. Г. Белинского, на балансе которого находится Олимпийская аллея, сообщали, что на территории веревочного парка «Союз» располагается стационарный общественный комфортабельный туалет с тремя отделениями: для инвалидов, мужское (с тремя кабинками) и женское (с тремя кабинками). Он работает в режиме бесплатного доступа ежедневно летом с 9:00 до 22:00, в осенне-зимний период - с 9:00 до 19:00.

Также в летний период в зоне отдыха ставят биотуалеты.

В июне администрация Пензы, подводя итоги обсуждения перспектив развития аллеи во «ВКонтакте», обнародовала планы по установке там дополнительных туалетов.

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