В Заводском районе снесли здание бывшего военкомата

03.07.2023 | 09:19

На улице 9 Января в Заводском районе Пензы наконец снесли здание бывшего военкомата, на которое поступало много нареканий от горожан.

Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 2 июля. Очевидец долгожданного события зафиксировал на камеру экскаватор и гору обломков.

Строение пустовало несколько лет. Два раза там случался пожар. Кроме того, изношенные сети стали причиной коммунальной аварии в августе 2022-го. Вода потекла к соседнему дому № 19 на улице Крупской, затопила подвал.

Пензенцы жаловались, что неоднократно замечали в здании людей без определенного места жительства, наркоманов.

«Дети ходят по таким заброшенным местам в поисках эмоций и веселья, но очень часто это заканчивается нежеланным исходом», - отметил ранее один из читателей портала PenzaInform.ru.

Мужчина уточнил, что поблизости от бывшего военкомата возвели новостройку, в районе имеется роллердром, спортивные площадки. По его мнению, очень странно, что, развивая инфраструктуру и привлекая людей, власти не ликвидируют опасные заброшенные строения.

В мэрии заявляли, что здание планируют снести в 2023 году.

Источник фото: vk.com/prosto_penza_58.