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Глас народа

Профуканные деньги: площадка на ул. Медицинской разочаровала пензячку

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Детская площадка во дворе дома № 2 на улице Медицинской в Пензе есть, но стоит пройти дождю - и ее нет. О существующей проблеме в рубрику «Глас народа» написала местная жительница Ольга.

«Детская площадка затоплена дождем, подойти к качелям-каруселям можно только в рыбацких сапогах до пупа. Для кого установлены элементы? Для галочки», - уверена женщина.

Пензячка предположила, что детская площадка была создана по депутатской программе, то есть за бюджетные деньги.

Ольга недоумевает: почему, прежде чем монтировать, нельзя было осмотреть местность и определить, что ее заливает дождевой водой?

«Профуканные деньги и расстроенные дети, для которых площадка стала локтем, который близок, да не укусишь», - резюмировала горожанка.

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