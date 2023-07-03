Профуканные деньги: площадка на ул. Медицинской разочаровала пензячку

Детская площадка во дворе дома № 2 на улице Медицинской в Пензе есть, но стоит пройти дождю - и ее нет. О существующей проблеме в рубрику «Глас народа» написала местная жительница Ольга.
«Детская площадка затоплена дождем, подойти к качелям-каруселям можно только в рыбацких сапогах до пупа. Для кого установлены элементы? Для галочки», - уверена женщина.
Пензячка предположила, что детская площадка была создана по депутатской программе, то есть за бюджетные деньги.
Ольга недоумевает: почему, прежде чем монтировать, нельзя было осмотреть местность и определить, что ее заливает дождевой водой?
«Профуканные деньги и расстроенные дети, для которых площадка стала локтем, который близок, да не укусишь», - резюмировала горожанка.
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