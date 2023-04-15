Пензячка: водители автобусов высаживают людей где попало

15.04.2023 | 12:46

Водители общественного транспорта подвергают пассажиров опасности. Об этом рассказала подписчица группы «Новости Пенза» в соцсети «ВКонтакте».

«Каждое утро! Терновка, остановка «МедИнж». Автобусы, маршрутки, троллейбусы высаживают своих пассажиров где попало! Этот встал за пешеходным переходом, во второй полосе, следующий вообще проехал даже остановку и просто посередине дороги высадил людей!» - описала она ситуацию.

Пензячка напомнила, что водители отвечают за безопасность пассажиров, но, по ее мнению, в погоне за деньгами они забыли об этом.

В подтверждение своих слов горожанка предоставила видео, на котором запечатлен автобус № 54. Водитель проехал пешеходный переход, остановился посредине проезжей части и высадил пассажиров, а затем двинулся дальше.

«Общественный транспорт уже в край обнаглел, плевали они на ПДД. Если только авария случится, подергают их пару дней и забудут», - возмутился один из пользователей сети.

Другая участница обсуждения предположила, что открыть двери просят сами пассажиры.

Третья горожанка заступилась за водителей: «Они бы может и рады ездить нормально и высаживать где положено! Но вечером в конторе начальство с них потребует план, денежную выручку, и если они ее не сдадут, то им скажут «вы нам не подходите, давайте наверное прощаться».

Видео Ани Кутиной, vk.com/news_pnz.