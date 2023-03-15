Сетевое издание|18+|Среда|15 мар 2023|14:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Центральную площадь Каменки завалили снегом от бывшей горки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Каменке решили оставить снег от горки на главной площади. С приходом тепла зимний аттракцион начал таять, однако вывозить его на свалку не стали.

Снимки горки, которую растащили по всей площади, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» прислал в среду, 15 марта, горожанин Алексей.

«Сегодня большую горку из снега, сделанную для детей на центральной площади, начали растаскивать погрузчиком. Люди недоумевают: неужели нельзя вывезти снег за город? 21-век, а позорище. Техника у коммунальной организации есть: три погрузчика, четыре КамАЗа», - прокомментировал мужчина.

Он добавил, что площадь - популярное у жителей место для отдыха и прогулок. Однако теперь горожане будут вынуждены ожидать, когда разрушенная горка растает и лужи от нее высохнут.

Алексею непонятно, чем руководствовались чиновники, принимая такое решение второй год подряд.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте