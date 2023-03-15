Центральную площадь Каменки завалили снегом от бывшей горки

15.03.2023 | 14:04

В Каменке решили оставить снег от горки на главной площади. С приходом тепла зимний аттракцион начал таять, однако вывозить его на свалку не стали.

Снимки горки, которую растащили по всей площади, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» прислал в среду, 15 марта, горожанин Алексей.

«Сегодня большую горку из снега, сделанную для детей на центральной площади, начали растаскивать погрузчиком. Люди недоумевают: неужели нельзя вывезти снег за город? 21-век, а позорище. Техника у коммунальной организации есть: три погрузчика, четыре КамАЗа», - прокомментировал мужчина.

Он добавил, что площадь - популярное у жителей место для отдыха и прогулок. Однако теперь горожане будут вынуждены ожидать, когда разрушенная горка растает и лужи от нее высохнут.

Алексею непонятно, чем руководствовались чиновники, принимая такое решение второй год подряд.