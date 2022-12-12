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Глас народа

Красные ведра на улицах Пензы приобретают непотребный вид

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Красные ведра с песком, которые в декабре появились на улицах Пензы, недолго простояли в первоначальном виде. Как минимум одно из них уже пришло в негодность - в самом центре города, наверху улицы Московской. Ведро треснуло до основания, его края обиты.

Пензенцы высказали разные версии произошедшего. Одни предположили, что пластик не выдержал морозов, другие - что на ведро что-то упало, третьи - что его разбили лопатами.

Продемонстрировали пензенцы и чувство юмора: «Голодные пензенцы обгрызли», «Горожане битвы за горсть песка устраивали, а тазик пострадал», «Злой энергичный дворник тоже мог орудовать».

Нашлись и те, кто сделал неутешительный вывод: «Это отношение наших жителей ко всему чужому, не принадлежащему им. Отношение варварское, но это сущность людей, и это не изменить. Просто доставали песок лопатой и били по краю. Для наших людей надо ставить все из железа, да и то, изуродуют и это».

Для Пензы приобрели 150 красных ведер и заполнили их песко-соляной смесью. По задумке коммунальщиков, теперь рабочим не придется ждать, когда подъедет специализированная машина. Они смогут в ручном режиме обрабатывать мелкие территории. При желании к делу может подключиться любой прохожий.

По мере потребности по улицам будет ездить специальная машина и наполнять ведра.

А еще коммунальщики просили жителей обратить внимание на то, что новинка в домашнем хозяйстве не пригодится: емкости дырявые, чтобы не украли.

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