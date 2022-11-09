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Глас народа

В Заречном подростки стали ломать дорожные знаки

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У подростков Заречного появилось новое «увлечение». Юные жители закрытого города ломают дорожные знаки.

Об этом в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 8 ноября, рассказал житель Заречного Дмитрий Кривов.

Так, недавно «поверженным» оказался знак пешеходного перехода в районе дома № 15 на улице Братской. Чуть позже к нему присоединился и второй. Причастна ли к этому одна и та же группа хулиганов, неизвестно.

«Заехал вчера вечером в магазин в проезде В. В. Демакова и на парковке обнаружил поваленный знак «Пешеходный переход». Выходит, что подобные «проделки» носят серийный характер и происходят в разных частях города. Вопросы - зачем и для чего это кому-то нужно - остаются открытыми... Возможно, это новый challenge», - высказался Дмитрий.

Зареченец указал, что уничтожение дорожных знаков угрожает безопасности участников движения.

«Сейчас получается, что в некоторых местах знаки сломаны. После рабочего дня, двигаясь в сумерках, легко пропустить наличие пешеходного перехода (с отсутствующим знаком). В результате есть риск не снизить скорость для своевременной остановки перед внезапно выскочившим пешеходом. Не будем забывать и тот факт, что на улицах нашего города в вечернее время много детей, возвращающихся домой из кружков и секций», - отметил он.

В Заречном поведение подростков нередко вызывает возмущение или опасение у взрослых. К примеру, в январе жительница закрытого города пожаловалась на агрессивно настроенных школьников 13-14 лет, вымогавших в парке деньги у детей.

«Оскорбляют взрослых, обкидывают окна снежками, угрожают бабушкам и еще много, много», - перечислила горожанка.

Также женщина рассказала, что 21 и 22 января малолетние озорники закидали снежками пожилых женщин, угрожали снять с них шапки и верхнюю одежду.

Зареченцы давно отмечают, что в городе проблема подросткового хулиганства становится все более острой. Юные горожане собираются в подъездах и дебоширят, портят муниципальное и коммерческое имущество на улицах.

Фото vk.com/krivov58.

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