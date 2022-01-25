Сетевое издание|18+|Вторник|25 янв 2022|10:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Снег |

Глас народа

Зареченка пожаловалась на подростков, угрожающих взрослым

Печать

Зареченка в группе закрытого города в соцсети Instagram пожаловалась на подростков-хулиганов, которые вымогают деньги у детей и закидывают снегом взрослых.

Пост появился в понедельник, 24 января.

«В городе орудуют подростки 11-13 лет, 4 мальчика. Вымогают деньги у детей в парке, оскорбляют взрослых, обкидывают окна снежками, угрожают бабушкам и еще много, много», - написала горожанка.

Она рассказала, что 21 и 22 января малолетние хулиганы закидали снежками пожилых женщин, угрожали снять с них шапки и верхнюю одежду. По словам зареченки, двое мальчиков являются учениками школы № 220.

«Обратились в милицию. На что милиция ответила, что ничего сделать не могут, они несовершеннолетние. Только небольшие штрафы для родителей», - добавила женщина.

Зареченка отметила, что правоохранителям мальчики знакомы.

«Вопрос! Куда смотрит опека? Если родители не справляются и подростки превращаются в фашистов... Нужно ограничивать временно права. Чтобы и дети и родители задумались», - высказалась горожанка.

Комментаторы отметили, что в городе давно существует проблема подросткового хулиганства, которая никак не решается.

«У нас в подъезде каждые выходные собираются подростки. Пьют, дебоширят, орут, музыка до утра на всю катушку. Куда только жители подъезда ни обращались, в том числе в администрацию. Администрация переадресовала это ПДН. В итоге начальница ПДН обвинила нас, жителей, что мы оговариваем детей», «Давно пора навести порядок в городе. Подростки распоясались совсем. Парк и его внешний вид тому наглядное подтверждение. И павильоны остановок», - поделились горожане.

Сообщения о малолетних нарушителях в Заречном нередки. Так, в середине января хулиганы сломали световые фигуры снеговиков, установленные в центральном парке. Стоимость разрушенных арт-объектов составила 25 000 рублей, к этой зиме их украсили новой гирляндой стоимостью 13 000 рублей.

Подростков быстро нашли. Взыскать с них ущерб невозможно. Пока хулиганов поставили на профилактический учет.

В августе минувшего года группа из восьми подростков разбила уличный автомат с жвачкой и игрушками, который находился у ДК «Современник». Ущерб составил 50 000 рублей.

Фото instagram.com/zar_info58.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подростков быстро нашли. Взыскать с них ущерб невозможно.
с них нет, а с родителей возможно.

Гость||

Вот как, петух то бушует!

Гость||

На Столярову нужно ловить, как на червя.

Гость||

Вот так снижается подростковая преступность? Полиция сделать ничего не может?

Гость||

Поздравляю зареченцев.

Гость||

А почему родители то за них не овечают? С них и взыскать ущерб.

Гость||

Гость писал(a):

А почему родители то за них не овечают? С них и взыска
Так может сироты

Гость||

Ущерб взыскать с родителей! В Пензе тоже не лучше. Мат - перемат на детских площадках. Качели - карусели все переломали. Всё исписали. Конкретно на детской площадке на Эксперемеетальной 10.

Гость||

Гость писал(a):

Качели - карусели все переломали. Всё исписали. Конкретно на
Прям в меня, мои детки растут!

Гость||

Ничо. Подрастут, перебесятся. Все нормально будет.

Гость||

сам дурак и детки такие.....

Гость||

Скоро и там головы топориками будут бить?

Гость||

Гость писал(a):

Ничо. Подрастут, перебесятся.
потерпеть надо. подумаешь обматерят десяток другой взрослых, пару шапок или кошельков украдут. Дети же.. может ножичком кого напугают, чуть-чуть.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте