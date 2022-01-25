Зареченка пожаловалась на подростков, угрожающих взрослым

25.01.2022 | 09:28

Зареченка в группе закрытого города в соцсети Instagram пожаловалась на подростков-хулиганов, которые вымогают деньги у детей и закидывают снегом взрослых.

Пост появился в понедельник, 24 января.

«В городе орудуют подростки 11-13 лет, 4 мальчика. Вымогают деньги у детей в парке, оскорбляют взрослых, обкидывают окна снежками, угрожают бабушкам и еще много, много», - написала горожанка.

Она рассказала, что 21 и 22 января малолетние хулиганы закидали снежками пожилых женщин, угрожали снять с них шапки и верхнюю одежду. По словам зареченки, двое мальчиков являются учениками школы № 220.

«Обратились в милицию. На что милиция ответила, что ничего сделать не могут, они несовершеннолетние. Только небольшие штрафы для родителей», - добавила женщина.

Зареченка отметила, что правоохранителям мальчики знакомы.

«Вопрос! Куда смотрит опека? Если родители не справляются и подростки превращаются в фашистов... Нужно ограничивать временно права. Чтобы и дети и родители задумались», - высказалась горожанка.

Комментаторы отметили, что в городе давно существует проблема подросткового хулиганства, которая никак не решается.

«У нас в подъезде каждые выходные собираются подростки. Пьют, дебоширят, орут, музыка до утра на всю катушку. Куда только жители подъезда ни обращались, в том числе в администрацию. Администрация переадресовала это ПДН. В итоге начальница ПДН обвинила нас, жителей, что мы оговариваем детей», «Давно пора навести порядок в городе. Подростки распоясались совсем. Парк и его внешний вид тому наглядное подтверждение. И павильоны остановок», - поделились горожане.

Сообщения о малолетних нарушителях в Заречном нередки. Так, в середине января хулиганы сломали световые фигуры снеговиков, установленные в центральном парке. Стоимость разрушенных арт-объектов составила 25 000 рублей, к этой зиме их украсили новой гирляндой стоимостью 13 000 рублей.

Подростков быстро нашли. Взыскать с них ущерб невозможно. Пока хулиганов поставили на профилактический учет.

В августе минувшего года группа из восьми подростков разбила уличный автомат с жвачкой и игрушками, который находился у ДК «Современник». Ущерб составил 50 000 рублей.

Фото instagram.com/zar_info58.