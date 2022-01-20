На улице Герцена пенсионерка едва не попала под обломок наледи

20.01.2022 | 21:18

Лед рубят - осколки летят, но от сосулек избавляться необходимо. На Герцена, 12, представитель УК залез на крышу и долбил по наростам. Территорию сигнальными лентами не огородил. Обломком чуть не прибило Галину Михайловну, шедшую домой.

«Я даже не ожидала! И потом назад вернулась, не пошла туда, а то еще сосулька свалится на голову - это будет нехорошо», - отметила женщина.

«Страшно, а куда деваться? В прошлом году они с машины сбивали и ограждение ставили», - рассказал Юрий Александрович.

Боязно получить по голове куском льда, но со двора никто не уходил - люди наблюдали. Правда, сбивать наросты перестали. Представитель управляющей компании спустился вниз и заявил, что не был на кровле.

«Я не сбивал сосульки. Кто их сбивал, я не знаю. После обеда у нас будет машина работать здесь», - сообщил Сергей Александрович.

Хотя на кадрах, снятых «Службой 11», оказался запечатлен не кто иной, как он, бьющий палкой по наледи. Но главное не это, а то, что через пару часов сосульки должны были исчезнуть, а жизни пешеходов - больше не подвергаться риску.

Представитель УК попросил отдельно обратить внимание на сосульки на козырьках балконов и напомнить владельцам квартир, что они отвечают за свое имущество.