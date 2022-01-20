Из жизни

На улице Герцена пенсионерка едва не попала под обломок наледи

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Лед рубят - осколки летят, но от сосулек избавляться необходимо. На Герцена, 12, представитель УК залез на крышу и долбил по наростам. Территорию сигнальными лентами не огородил. Обломком чуть не прибило Галину Михайловну, шедшую домой.

«Я даже не ожидала! И потом назад вернулась, не пошла туда, а то еще сосулька свалится на голову - это будет нехорошо», - отметила женщина.

«Страшно, а куда деваться? В прошлом году они с машины сбивали и ограждение ставили», - рассказал Юрий Александрович.

Боязно получить по голове куском льда, но со двора никто не уходил - люди наблюдали. Правда, сбивать наросты перестали. Представитель управляющей компании спустился вниз и заявил, что не был на кровле.

«Я не сбивал сосульки. Кто их сбивал, я не знаю. После обеда у нас будет машина работать здесь», - сообщил Сергей Александрович.

Хотя на кадрах, снятых «Службой 11», оказался запечатлен не кто иной, как он, бьющий палкой по наледи. Но главное не это, а то, что через пару часов сосульки должны были исчезнуть, а жизни пешеходов - больше не подвергаться риску.

Представитель УК попросил отдельно обратить внимание на сосульки на козырьках балконов и напомнить владельцам квартир, что они отвечают за свое имущество.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На Герцена, 12, представитель УК залез на крышу и долбил по наростам. Территорию сигнальными лентами не огородил.
Прикольный домик.

Это по сути одно здание.

Разделяет две части дома арка.

Но там два адреса.

Одна часть дома Герцена, 12 и под управлением УК ООО УК "8 МАРТА".

Другая часть Герцена, 12, к. А и под управлением АО "Жилфонд Железнодорожного района".

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