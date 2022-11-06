Жительницу области неприятно удивили призы шахматистам

06.11.2022 | 15:32

Жительница Пензенской области Ольга К. выразила свое мнение по поводу подарков, которые готовятся вручать победителям Кубка губернатора по шахматам.

Его она оставила на странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте».

Кубок будет проходить 12 ноября. Несколько лет соревнования не проводились из-за коронавируса, теперь же мероприятие возвращается.

«Много лет назад губернатором Бочкаревым была заложена славная традиция поощрять победителей и призеров данного турнира интеллектуальными призами: нетбуками, электронными книгами и т. п. - тем, что реально может послужить толчком к интеллектуальному развитию жителей региона», - отметила Ольга.

Однако, по ее словам, в этом году все изменилось. Ребятам хотят вручить пауэрбанки, а также наушники.

«Неужели они не достойны лучшего?» - задалась женщина вопросом.

По состоянию на 14:00 воскресенья, 6 ноября, ответа на ее обращение не поступило.

Подарки или призы, которые вручают детям, редко вызывают нарекания пензенцев, однако известны нашумевшие случаи.

Так, в мае этого года общественный резонанс вызвал случай в школе № 25. Там лучших учеников наградили бутылками детского шампанского. Большинство родителей презенты осудили, а руководство школы призвали к ответу.