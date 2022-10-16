Пензенец попросил обнародовать адреса бомбоубежищ

16.10.2022 | 15:31

Житель Пензенской области обратился к губернатору с просьбой заняться просвещением населения в сфере гражданской обороны.

«Когда будет создана гражданская оборона? Когда будут проведены учения? В случае чего надо знать все: куда идти, что брать с собой и т. д. Этим ранее занимался комитет ГО. Сейчас никто не знает, где бомбоубежище. Чего мы ждем? Может, и не пригодится, но знать обязаны все жители», - написал он на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

Пока официального ответа мужчине не дали.

Учения по гражданской обороне предусмотрены, например, постановлением мэра Пензы. Согласно тексту, в городе должны быть созданы учебно-консультационные пункты, в которых население научат, как действовать в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Речь идет о неработающих горожанах, трудоустроенных принято инструктировать по месту работы.

Угроза безопасности беспокоит пензенцев с начала специальной военной операции. Они неоднократно задавали в соцсетях вопросы о местах расположения бомбоубежищ.

«В настоящее время отсутствуют основания (период мобилизации или военное время) для использования защитных сооружений гражданской обороны», - отвечали им в марте в региональном правительстве.