Неработающих пензенцев обучат защите в чрезвычайных ситуациях

14.09.2022 | 10:10

Неработающих пензенцев продолжат обучать основам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Обновленный документ об организации этого процесса размещен на сайте администрации областного центра. Постановлением от 5 сентября 2022 года мэр Александр Басенко внес изменения в предыдущее постановление от 2016-го.

Согласно тексту, в городе должны быть созданы учебно-консультационные пункты, в которых население научат, как действовать в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Неработающие пензенцы узнают об основных способах и средствах защиты при различных ЧП, своих обязанностях и правилах поведения в таких ситуациях, медицинских средствах индивидуальной защиты, порядке оказания само- и взаимопомощи при травмах, ожогах, отравлениях, электротравме, тепловом ударе, действиях при сигнале «Внимание всем!» и многое другое.

Также в учебно-консультационных пунктах людей научат пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты, изготавливать простейшие из них, чтобы уберечь органы дыхания и кожу.

Работа учебно-консультационных пунктов должна строиться таким образом: сначала из жителей дома или подъезда создадут группу от 10 до 15 человек, затем с ними будут заниматься по часу в день, проводя беседы, отвечая на вопросы, демонстрируя специальные фильмы. Предусмотрены и раздача листовок, памяток, использование наглядных материалов.

Необходимую информацию можно будет узнать также из организованных уголков гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Изменения, внесенные в постановление, касаются приложений № 1 и 2. Они содержат бланки приказа о создании учебно-консультационного пункта по ГОЧС по подготовке неработающего населения (пустые графы которого следует заполнить от руки) и перечня обязанностей начальника УКП ГОЧС (где существует место для подписи и даты).

Ранее пензенцев предупредили о командно-штабных учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Тренировка пройдет с 20 по 23 сентября.