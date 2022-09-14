Общество

Неработающих пензенцев обучат защите в чрезвычайных ситуациях

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Неработающих пензенцев продолжат обучать основам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Обновленный документ об организации этого процесса размещен на сайте администрации областного центра. Постановлением от 5 сентября 2022 года мэр Александр Басенко внес изменения в предыдущее постановление от 2016-го.

Согласно тексту, в городе должны быть созданы учебно-консультационные пункты, в которых население научат, как действовать в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Неработающие пензенцы узнают об основных способах и средствах защиты при различных ЧП, своих обязанностях и правилах поведения в таких ситуациях, медицинских средствах индивидуальной защиты, порядке оказания само- и взаимопомощи при травмах, ожогах, отравлениях, электротравме, тепловом ударе, действиях при сигнале «Внимание всем!» и многое другое.

Также в учебно-консультационных пунктах людей научат пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты, изготавливать простейшие из них, чтобы уберечь органы дыхания и кожу.

Работа учебно-консультационных пунктов должна строиться таким образом: сначала из жителей дома или подъезда создадут группу от 10 до 15 человек, затем с ними будут заниматься по часу в день, проводя беседы, отвечая на вопросы, демонстрируя специальные фильмы. Предусмотрены и раздача листовок, памяток, использование наглядных материалов.

Необходимую информацию можно будет узнать также из организованных уголков гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Изменения, внесенные в постановление, касаются приложений № 1 и 2. Они содержат бланки приказа о создании учебно-консультационного пункта по ГОЧС по подготовке неработающего населения (пустые графы которого следует заполнить от руки) и перечня обязанностей начальника УКП ГОЧС (где существует место для подписи и даты).

Ранее пензенцев предупредили о командно-штабных учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Тренировка пройдет с 20 по 23 сентября.

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Гость||

А это им зачем? И к тому же не работающий значит не зависимый ни от кого, как ты его обучать собрался то?

Гость||

Вот басню бомбит...

Гость||

Сколько будут платить неработающим за обучение?

Гость||

Я не работаю и что мне с это подготовки будут деньги платить).

Гость||

Куда обратиться, хочу на это обучение

Гость||

А кто даст неработающим деньги на проезд, чтобы доехать на обучение?

Гость||

А что адрес этих пунктов не дали? Желательно телефон ещё

Гость||

А сколько денег выделили на эти цели и сколько положили в карман?

Гость||

Гость писал(a):

Я не работаю и что мне с это подготовки будут деньги платить).
Скажи спасибо что курсы бесплатные))

Гость||

В какое время будут раздавать листовки, какое количество тираж, был ли конкурс?

Гость||

Будут ли кормить на этих курсах? Желательно не только чай и гречк. А то я бегать в противогаз не смогу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мэр Александр Басенко внес изменения в предыдущее постановление от 2016-го.
Лучше бы он рассказал насколько Пенза готова к отопительному сезону.

Гость||

Какая то замануха непонятная для неработающих. А там мобилизуют волонтёрами.

Гость||

Лучше сидеть дома и смотреть новости.

Гость||

Я так понимаю, безработные, пришедшие на биржу, должны прослушать курс ГОЧС. Иначе лишат пособия. Ферштейн?

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Имя: Гость
Комментарий:

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