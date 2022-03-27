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Общество

В регионе не видят оснований для использования бомбоубежищ

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Жителей региона по-прежнему беспокоит угроза безопасности в связи с изменившейся геополитической ситуацией.

Так, пензячка Инна поинтересовалась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте», в каком состоянии находятся бомбоубежища и где они расположены.

«В свете событий в мире прошу сообщить о наличии в Пензенской области бомбоубежищ. Куда бежать в случае чего? Конечно, надеюсь, что все обойдется. Сообщите адреса, чтобы знать, где спастись», - попросила женщина.

Ей ответил представитель правительства области.

«В настоящее время отсутствуют основания (период мобилизации или военное время) для использования защитных сооружений гражданской обороны», - написал он.

Ранее в министерстве ЖКХ и ГЗН региона объяснили пензенцам порядок действий при объявлении воздушной тревоги и перечислили, какие вещи должны быть в «тревожном чемоданчике», который нужно будет взять с собой в укрытие.

В министерстве исключили внезапное нападение на страну в современных условиях, поскольку агентурная и техническая разведка тщательно работает и пресекает подобную угрозу.

«В соответствии с действующей военной доктриной применение ядерного оружия против Российской Федерации считается маловероятным. Вероятный противник также делает ставку на применение обычных средств поражения, в первую очередь пилотируемой и беспилотной авиации, а также крылатых ракет», - успокоили граждан.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Только на кладбище спасибо власти!

Гость||

А когда уже появится основание для отмены масочного режима?

Гость||

Половина бомбоубежищ незаконно проданы под коммерцию?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В соответствии с действующей военной доктриной применение ядерного оружия против Российской Федерации считается маловероятным. Вероятный противник также делает ставку на применение обычных средств поражения, в первую очередь пилотируемой и беспилотной авиации
Чьей "действующей военной доктриной"?

Гость||

Гость писал(а):

> Половина бомбоубежищ незаконно проданы под коммерцию?

Всё законно

Гость||

Крысы затарились сахаром, теперь ищут щели

Гость||

Дыма без огня не бывает!значит скоро понадобятся

Гость||

Гость писал(а):

> Крысы затарились сахаром, теперь ищут щели

Хранить сахар в сыром помещении — так себе идея.

Гость||

Гость писал(a):

значит скоро понадобятся
Понадобится то чего нет?

Гость||

Почему-то все интересуются какой-то ерундой! Почему не интересуются почему цены такие в магазинах? Опять статейка заказная!

Гость||

Вот они прелести частного дома и место работы на окраине города.

Гость||

Да ладно ни кому и не чего, не понадобится. Ядерная война все спалит и уничтожит. Ни какой бункер не поможет. Все будут в АДУ, а русские в РАЙ пойдут. Так прогнозирует БОГ (русский)!

Гость||

Гость писал(a):

Да ладно ни кому и не чего, не понадобится.
Попытка - не пытка.

Гость||

Да уж... Успокоили, так успокоили...

Гость||

"В министерстве исключили внезапное нападение на страну в современных условиях, поскольку агентурная и техническая разведка тщательно работает и пресекает подобную угрозу".

Разведка министерства ЖКХ?! Те, кто это говорят и пишут, сами-то понимают о чём речь?

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Имя: Гость
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