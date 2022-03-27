В регионе не видят оснований для использования бомбоубежищ

27.03.2022 | 10:04

Жителей региона по-прежнему беспокоит угроза безопасности в связи с изменившейся геополитической ситуацией.

Так, пензячка Инна поинтересовалась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте», в каком состоянии находятся бомбоубежища и где они расположены.

«В свете событий в мире прошу сообщить о наличии в Пензенской области бомбоубежищ. Куда бежать в случае чего? Конечно, надеюсь, что все обойдется. Сообщите адреса, чтобы знать, где спастись», - попросила женщина.

Ей ответил представитель правительства области.

«В настоящее время отсутствуют основания (период мобилизации или военное время) для использования защитных сооружений гражданской обороны», - написал он.

Ранее в министерстве ЖКХ и ГЗН региона объяснили пензенцам порядок действий при объявлении воздушной тревоги и перечислили, какие вещи должны быть в «тревожном чемоданчике», который нужно будет взять с собой в укрытие.

В министерстве исключили внезапное нападение на страну в современных условиях, поскольку агентурная и техническая разведка тщательно работает и пресекает подобную угрозу.

«В соответствии с действующей военной доктриной применение ядерного оружия против Российской Федерации считается маловероятным. Вероятный противник также делает ставку на применение обычных средств поражения, в первую очередь пилотируемой и беспилотной авиации, а также крылатых ракет», - успокоили граждан.