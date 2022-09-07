Пензенцы высказались о новой разметке на Олимпийской аллее

07.09.2022 | 13:27

Пензенцы скептически отнеслись к нанесению разметки на Олимпийской аллее. Многие не верят, что новые правила смогут исправить ситуацию с хаотичным движением по ней.

Ранее стало известно, что подготовлена и утверждена схема, которую должны использовать отдыхающие на аллее горожане.

В соответствии с ней в зеленой зоне появятся знаки и разметка, которые предусматривают одновременное движение по дорожкам и пешеходов, и велосипедистов. Они будут использовать каждый свою полосу.

До 20 сентября разметят центральную линию аллеи, а в 2023 году планируют сделать это на дорожках круговой велолыжероллерной трассы.

Решение позабавило некоторых пензенцев. Они предложили поставить на Олимпийской аллее пост ГИБДД или отправить сотрудников ППС, чтобы они следили за соблюдением правил.

Горожане также посоветовали штрафовать нарушителей.

«У нас на проезжей части ПДД не соблюдается, что вы хотите от дорожки в лесу?», «Тогда уж забором разграничить, чтоб дети и родители со своей полосы никуда больше не лезли», «Про штрафы правильная тема, особенно пешеходам на велодорожке. В разметке велодорожки каждые 50 метров нарисовать знак велика и перечеркнутый - пешехода, чтобы не отмазывались, что не знали, где идут», - поделились мнениями читатели сетевого издания «ПензаИнформ».

Горожане настаивают на том, чтобы центральную аллею сделать только для пешеходов.

«В выходной на тропе здоровья - как на демонстрации в советские времена. Центральная аллея для пешеходов, а самокатчиков штрафовать!», «Зачем центральную аллею сделали и для пешеходов, и велосипедистов, и самокатчиков? Как пешеходы будут расходиться с тем, кто идет навстречу? Впритирку? Вы видели, сколько там народу? Там гуляют впятером в ряд, или гуськом надо ходить друг за другом?» - высказались комментаторы.

Прозвучали предложения установить на аллее «лежачих полицейских» или же выложить пешеходные дорожки плиткой, чтобы ими не пользовались самокатчики и велосипедисты.

Пензенцы уверены: продиктованные разметкой правила никто соблюдать не станет, она предполагает, что места для движения и пешеходов, и велосипедистов будет мало, поэтому необходимо другое решение.

«В других городах решился вопрос, а в Пензе - не могут», - указал читатель.

Решение проблемы некоторые пензенцы видят в том, чтобы «убрать самокаты».

«Вообще тогда нечего делать на вашей аллее… Везде одни запреты: тут не ходи, там не ходи. Бред какой-то», - подытожил горожанин.