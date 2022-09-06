Пензенцам разъяснили новые правила движения на Олимпийской аллее

06.09.2022 | 16:41

Пензенцев интересует, как перемещаться по Олимпийской аллее после нанесения разметки. По их мнению, правила продолжат нарушать, если не будет штрафов.

«Кто соблюдает правила движения? По какой стороне двигаться со стороны Окружной? По правой стороне двигаются к Окружной, а обратно по какой тропе двигаться самокатчикам и велосипедистам? А пешеходам где гулять? Закройте тогда уж правила движения, где написано, что центральная тропа - прогулочная. Так честнее будет», - высказал свое мнение горожанин.

Его обращение сетевое издание «ПензаИнформ» направила в администрацию ЦПКиО имени В. Г. Белинского. Там пояснили, что схема движения уже подготовлена и утверждена.

В соответствии с ней на аллее появятся знаки и разметка, которые предусматривают одновременное движение по дорожкам и пешеходов, и велосипедистов. Они будут использовать каждый свою полосу.

«На центральной линии Олимпийской аллеи работы по нанесению разметки будут завершены до 20 сентября 2022 года, а на дорожках круговой велолыжероллерной трассы - в 2023 году, после ремонта асфальтового покрытия», - добавили в администрации парка и посоветовали соблюдать правила.

О том, что с самокатчиками на Олимпийской аллее будут бороться посредством нанесения разметки, стало известно в конце июля. Пензенцы часто жаловались, что пешеходы, гуляющие в зеленой зоне, подвергаются риску быть сбитыми несущимися на скорости велосипедистами или людьми, катающимися на электросамокатах.