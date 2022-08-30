Сетевое издание|18+|Вторник|30 авг 2022|14:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

В Сети осудили самокатчика, рисковавшего жизнью ребенка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В понедельник, 29 августа, в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» разгорелась дискуссия.

Поводом стала видеозапись, на которой запечатлен мужчина на электросамокате, едущий по улице Нейтральной в сторону Заречного. Перед ним стоит ребенок лет четырех.

«Кто как относиться к подобным «покатушкам»? На мой взгляд - недопустимо. Дорога от призывного [пункта] до Ахунского [переезда] с довольно активным трафиком, в т. ч. большегрузным», - написал автор.

Ряд комментаторов встал на сторону самокатчика. «Ехал чел и ехал спокойно. Что ему теперь, не ездить?», ««Чем он помешал тебе?» - спрашивают они.

Однако большинство категорически осудили подобный риск на дороге.

«Наедет он на камушек нечаянно и полетит вам под колеса, вот тогда все «никому не помешал» завопят по другому! Не место им на дорогах», - пояснил еще один участник обсуждения.

Больше всего пользователей возмутило то, что взрослый человек подвергает опасности жизнь ребенка.

«Я видел такое однажды: ребенок упал, кубарем по асфальту, мужчина об него споткнулся и вместе с самокатом на него еще и приземлился», - рассказал еще один читатель.

«Чтобы пользоваться самокатами, нужен город, оборудованный проезжей частью для самокатов/велосипедов. А так как у нас такого нет, нефиг вообще разрешать пользоваться данным видом транспорта! Ибо опасно, и для самих и для других участников на дороге», - подвел итог комментатор.

0
0
0
 
Гость||

А в чем проблема? На велосипеде по дороге можно, если нет тротуара или нормальной обочины, а на самокате типа нет?


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте