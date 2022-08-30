В Сети осудили самокатчика, рисковавшего жизнью ребенка

30.08.2022 | 14:05

В понедельник, 29 августа, в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» разгорелась дискуссия.

Поводом стала видеозапись, на которой запечатлен мужчина на электросамокате, едущий по улице Нейтральной в сторону Заречного. Перед ним стоит ребенок лет четырех.

«Кто как относиться к подобным «покатушкам»? На мой взгляд - недопустимо. Дорога от призывного [пункта] до Ахунского [переезда] с довольно активным трафиком, в т. ч. большегрузным», - написал автор.

Ряд комментаторов встал на сторону самокатчика. «Ехал чел и ехал спокойно. Что ему теперь, не ездить?», ««Чем он помешал тебе?» - спрашивают они.

Однако большинство категорически осудили подобный риск на дороге.

«Наедет он на камушек нечаянно и полетит вам под колеса, вот тогда все «никому не помешал» завопят по другому! Не место им на дорогах», - пояснил еще один участник обсуждения.

Больше всего пользователей возмутило то, что взрослый человек подвергает опасности жизнь ребенка.

«Я видел такое однажды: ребенок упал, кубарем по асфальту, мужчина об него споткнулся и вместе с самокатом на него еще и приземлился», - рассказал еще один читатель.

«Чтобы пользоваться самокатами, нужен город, оборудованный проезжей частью для самокатов/велосипедов. А так как у нас такого нет, нефиг вообще разрешать пользоваться данным видом транспорта! Ибо опасно, и для самих и для других участников на дороге», - подвел итог комментатор.