Жительница Пензенского района: Школьников возят по опасной дороге

26.08.2022 | 09:31

В четверг, 25 августа, читательница портала PenzaInform.ru Анна И. вновь подняла тему состояния дороги, ведущей от трассы Пенза - Шемышейка к поселку Березовая Роща, где расположен одноименный санаторий.

Она обратила внимание на то, что по этой дороге каждый день возят детей в школу села Алферьевка и обратно.

«Детей побольше сотни: местные и те ребятишки из ЛНР и ДНР, что живут сейчас в санатории. Плюс дошкольники - их возят в садик», - уточнила она.

Активистка вместе с дочерью измерили рулеткой ямы в асфальте. Женщина напомнила, что, согласно ГОСТу, допустимые повреждения полотна не должны превышать 5×15×60 см. Однако первая же выбоина имела размеры 80×130×10.

«Ямы, колдобины и трещины настолько хороши, что местные водители проложили альтернативную дорогу по обочине, чтобы полюбоваться на их великолепие чуть издали», - иронически отметила пользовательница.

Затем она сменила шутливый тон на серьезный.

«Зимой на этой трассе на бок упал фургончик с хлебом. Подождем, пока школьный автобус повторит его подвиг? Или что-то изменится до 1 сентября, которое через неделю? Приглашаем всех заинтересованных лиц покататься по нашей дороге и оценить качество и безопасность. А лучше сделать это осенью, когда выбоины наполнятся водой», - завершила она свое письмо.

Анна также прислала ответ, пришедший ей со страницы правительства Пензенской области: проектно-сметная документация на ямочный ремонт дороги находится на экспертизе.

«После получения положительного заключения будут объявлены конкурсные процедуры на выполнение ремонтных работ. Срок проведения - сентябрь 2022 года», - говорится в нем.

Точно такой же ответ получил житель Пензенской области, ранее поднявший тему ремонта дороги на Березовую Рощу на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте». План ямочного ремонта возмутил автовладельца: он считает, что дорогу необходимо реставрировать капитально.

«Ямочный ремонт? Вы серьезно? Эта дорога из одних заплаток состоит, по ней уже едешь как по стиральной доске! И почему, собственно, в сентябре? Ямы появились еще весной. Я даже скажу больше: они там каждую весну появляются, и то, что заделают в сентябре, в марте растает вместе со снегом», - обрисовал мужчина ситуацию.