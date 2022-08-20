Пензячку возмутило варварское разрушение подсобки в подъезде

20.08.2022 | 13:57

В субботу, 20 августа, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница Пензы, возмущенная тем, что сотрудники управляющей компании разломали самодельную кладовку в 6-м подъезде дома № 15 на улице 8 Марта.

«По городу проходит волна проверок пожарной безопасности в многоэтажных жилых домах, но почему-то только в отдельных подъездах. Работники МУП варварски крушат имущество жильцов, нанося вред жилому дому, выдирая из стен куски бетона», - возмутилась горожанка разорением подсобного помещения.

Она также отметила, что жителей известили о необходимости снести кладовку вечером 15 августа, назначив срок исполнения 17-го: «За сутки разве реально привести все в порядок, если годами не проводились вообще никакие проверки?».

Особенно пензячку возмутило то, что демонтаж подсобки коснулся только их подъезда.

«Как будто такие же конструкции в других подъездах не являются нарушением пожарной безопасности, хотя в 11-м подъезде этого же дома на некоторых этажах перекрыт доступ даже к лифтам. Что за выборочная безопасность?» - задала она вопрос.

Кампания по демонтажу подсобок и кладовок в подъездах многоэтажек началась в июле - таким образом управляющие организации расчищают пути эвакуации. Многие жильцы протестуют против происходящего. Особенно их возмущает то, что о предстоящем разрушении хранилищ их предупреждают всего за день-два и они не успевают разобрать накопленное.

Тем не менее подобные конструкции на лестничных клетках запрещены, так как они являются нарушением правил пожарной безопасности и создают угрозу здоровью и жизни жителей.

В частности, такая кладовка загорелась в пятницу, 19 августа, на девятом этаже дома № 88 на проспекте Строителей. Пожар ликвидировали 10 человек, прибывших на 3 спецавтомобилях. Жители дома не пострадали.