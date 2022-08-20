В Пензе горящую кладовку в девятиэтажке тушили 10 пожарных

20.08.2022 | 12:52

Поздним вечером в пятницу, 19 августа, в доме № 88 на проспекте Строителей в Пензе случился пожар.

Видео с места событий появилось в телеграмм-канале «Пенза Новости»: из окна многоэтажки вырывается пламя, а во дворе видны вспышки сигнализации пожарных машин.

Подробности происшествия рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 22:32. На ликвидацию пожара прибыли 10 человек на 3 спецавтомобилях.

«Выгорела кладовая на площади 2 кв. м. на последнем этаже 9-этажного жилого дома. Пострадавших и эвакуированных нет», - проинформировали в пресс-службе ведомства.