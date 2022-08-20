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Происшествия

В Пензе горящую кладовку в девятиэтажке тушили 10 пожарных

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Поздним вечером в пятницу, 19 августа, в доме № 88 на проспекте Строителей в Пензе случился пожар.

Видео с места событий появилось в телеграмм-канале «Пенза Новости»: из окна многоэтажки вырывается пламя, а во дворе видны вспышки сигнализации пожарных машин.

Подробности происшествия рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 22:32. На ликвидацию пожара прибыли 10 человек на 3 спецавтомобилях.

«Выгорела кладовая на площади 2 кв. м. на последнем этаже 9-этажного жилого дома. Пострадавших и эвакуированных нет», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео t.me/penza_novosti
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Гость||

В моих штанах жена ротом потушила пожар

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Выгорела кладовая на площади 2 кв. м. на последнем этаже 9-этажного жилого дома», - проинформировали в пресс-службе ведомства.
Их же демонтируют сейчас массово. Потому что горят регулярно. Активнее надо заниматься приведением подъездов к нормам пожарной безопасности, а то в 90-е наделали кто во что горазд из-за безвластия, а теперь расхлёбываем последствия.

Гость||

Гость писал(a):

Их же демонтируют сейчас массово. Потому что горят регулярно
Думаю, это поджог. Как раз чтобы под шумок и демонтировать.

Гость||

Ну тогда готовьтесь к демонтажу перегородок и дверей на несколько квартир. Отгородки от лифта тоже снесут. Превратятся ваши этажи в общественный туалет, на радость злопыхателям.

Гость||

Ждем на Строителей не дождемся, когда к нам придут и наведут порядок. Некто из соседей выставил на 2 лестничных прохода между этажами старую стенку, стулья и прочий хлам. Даже не в кладовках у мусоропровода, а именно на лестнице!

Гость||

Гость писал(a):

Даже не в кладовках у мусоропровода, а именно на лестнице!
Может сдает это помещение с мебелью и со всеми удобствами у мусоропровода)))

Гость||

Гость писал(a):

. Превратятся ваши этажи в общественный туалет, на радость
Не те времена, туалетов опасаться. Везде двери входные с замками, да и камеры повсюду. У нас не отгогрожено , поэтому хлама почти нет соседского, чистота и порядок, просторно и светло.

Гость||

Да и жильцы сами, кто кладовочки имеет, признаются - не нужно это всё стало, и хлам в этих кладовках лежит годями зазря...

Гость||

Нет, не у мусоропровода, а на лестинце. В июне выставил на 8, сейчас и 7 этаж занял. Когда управа найдется на них, управляйки что-то не чешутся.

Гость||

Как же не нужно? В старых домах внутри квартир совершенно не предусмотрено место под хранение санок, ледяное, велосипедов, детских колясок. Кладовки очень нужны. Пусть лучше мусор строительный уберут с площадок! И мебель старую!

Гость||

У нас коляски, санки, велосипеды прямо на лестнице стоят. Ноги переломаешь пройти мимо. Доколе?

Имя: Гость
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