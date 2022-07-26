Общество

В Пензе приступили к демонтажу кладовых в подъездах

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Скоро звук работающей «болгарки» могут услышат в подъезде жители любого многоквартирного дома. Согласно требованиям пожарной безопасности на лестничных клетках демонтируют самовольно возведенные кладовки, убирают ящики из-под картошки, выносят разный хлам – расчищают пути эвакуации в случае возникновения огня. Многим пензенцам не нравится происходящее, несмотря на действующий федеральный закон.

«Из управляющей компании пришли и как варвары начали! Надо было собрать людей и сказать всем. И не за день, как по предписанию, а в течение недели или десяти дней если не уберут, то демонтировать», - раскритиковал действия коммунальщиков житель дома № 95 на Ладожской Кязим Бикмаев.

«19-го числа нам разнесли предупреждение, в котором указано, что 20-го уже должно быть все снесено», - уточнил его сосед Андрей Дужников.

Рабочие нагрянули в 7-й подъезд дома № 95 на Ладожской после сообщения, поступившего от некоего сознательного гражданина. Не отреагировать представители обслуживающей организации не могли.

«Самовольное устройство складов в подъезде запрещено правилами пожарной безопасности. Что я нарушаю? Что на меня с кулаками полезли? К чему это делать? Будем составлять протокол. Да, МЧС нам дало мало времени. Если мы сейчас это не сделаем, нас оштрафуют на 300 тысяч и директора - еще на 20. Нормально? За эти деньги можно в доме покрыть два подъезда кровлей!» - привел доводы инженер управляющей компании Василий Пономарев.

Конфликт, разгоревшийся между жителями девятиэтажки и коммунальщиками, немного утих после приезда сотрудников правоохранительных органов. Люди отнесли на мусорку перегородки, ящики и ненужные вещи, которые годами хранились на лестничной клетке.

Дом на Ладожской не единственный, который подлежит зачистке, сообщили в управляющей компании. В черный список попали еще несколько строений.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Какой эвакуации мешает проход к мусопроводу?!

Там закуток и никакого прохода далее нет!!!

Или они думают что люди эвакуироваться будут через заваренный и неработающий мусопровод?!

Что называется - заставь дураков молиться, они себе весь лоб расшибут!!!

Гость||

Во время пожара люди обычно вместе с шифоньерами эвакуируются!

Гость||

Вот то что в Арбеково(ве) почти по полгода не бывает горячей или холодной воды не один бездельник не поинтересовался? А тут про подъезды вспомнили.

Имя: Гость
Комментарий:

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