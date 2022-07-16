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Глас народа

Пензенец: Историческая часть города проваливается в тартарары

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В субботу, 16 июля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился читатель, назвавшийся Александром Евгеньевичем.

«Утром прочитал новость о том, что на улице Свердлова разрушен асфальт и бордюры. И вот вам продолжение темы. Вышел из дома и вижу: на перекрестке Красной и Чкалова - провал. Хорошо еще, что металлическая секция ограждения стоит. Но - только с одной стороны. Сейчас светло, яму хорошо видно. А что будет в темноте? О какой безопасности движения по этой дороге можно говорить?» - поделился тревожными мыслями горожанин.

Александр Евгеньевич прислал фото провала. Мужчина добавил, что во многих местах старого центра Пензы «асфальт пронизан провалами, словно сыр дырками».

В частности, такое же зрелище, по словам Александра Евгеньевича, можно наблюдать на участке Тамбовской между улицами Красной и Богданова (по нечетной стороне). Долгое время провал с торчавшей из него веткой был в самом начале Красной.

«Складывается впечатление, что вся историческая часть города скоро провалится в тартарары», - выдал пензенец мрачный прогноз.

Впрочем, асфальт проваливается не только на улицах Красной, Тамбовской, Свердлова, но и в других районах Пензы. 12 июля горожанин рассказал о яме на Кронштадтской, прикрытой несколькими обломанными узкими дощечками.

Еще одна дыра образовалась напротив дома № 6 на улице Луначарского. В начале июля подобный дефект появился на Московской, между улицами Кураева и Максима Горького.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Потерпите немного - все будет хорошо. А если не будет, просто потерпите.

Гость||

А дурачок пока тут попишет.

Гость||

А на Тернопольской, после ресторана одного депутатика, тоже провал! Но там все сделано чётко, для безопасности граждан, там ветка в дыре торчит. Просто совершенство в области ограждения и безопасности!

Гость||

А почему Бог не помогает

Имя: Гость
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