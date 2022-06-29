В Пензенской области пришел в запустение воинский мемориал

29.06.2022 | 08:39

В Никольске поврежден мемориал, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом местная жительница рассказала на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте» во вторник, 28 июня.

Женщина оставила комментарий под публикацией, в которой говорится о рабочем визите главы региона в Никольский район.

«К сожалению, не все в Никольске красиво, как на центральной площади. На фото обелиск воинской Славы, который находится вблизи ДК, именно с этого места провожали никольчан на фронт. Вокруг обелиска зелёные насаждения аккуратно пострижены, но посмотрите, в каком состоянии находится сам памятник», - обратила внимание женщина.

Она поделилась фотографией, на которой запечатлен мемориал с отвалившейся декоративной плиткой. Внизу скопилась сухая листва.

По данным на 8:30 29 июня, ей никто не ответил.

Это не первый случай, когда жители Пензенской области привлекают внимание общественности к плачевному состоянию памятников. В ноябре 2021 года стало известно о разрушении мемориала в селе Рянза, на информацию отреагировали в прокуратуре. В апреле 2022-го активист из города Белинского рассказал о заброшенных памятниках В. И. Ленину.