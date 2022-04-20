Пензячку удивила «золотая» цена на луковую шелуху

20.04.2022 | 17:15

«Как продавать воздух», - такими словами пензячка Виктория прокомментировала снимок пакета с луковой шелухой. Товар предлагался покупателям в одном из магазинов Октябрьского района.

Фото женщина прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в среду, 20 апреля.

Горожанку удивила стоимость продукции, востребованной хозяйками в преддверии Пасхи и необходимой для окрашивания яиц. На ценнике, который попал в объектив камеры, стоит сумма в 9 рублей 57 копеек за 32 грамма. За кило нужно будет отдать 299 рублей.

«Лук стоит 60, получается, шелуха в пять раз дороже. Золотой мусор», - высказалась Виктория.

Неизвестно, проявляют ли интерес к товару другие покупатели. По словам женщины, ажиотажа не наблюдалось.

Ранее в Пензастате подсчитали, сколько в этом году будет стоить выпечка двух пасхальных куличей среднего размера. За основу специалисты взяли традиционный рецепт. Выяснилось, что придется потратить 242 рубля.