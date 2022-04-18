Пензенец об ул. Московской: Завалена самокатами

18.04.2022 | 11:41

В понедельник, 18 апреля, горожанин поделился с редакцией «ПензаИнформ» снимком, сделанным на Московской улице. Участок пешеходной зоны рядом с ТЦ «Высшая лига» перекрыт оставленными электросамокатами.

«В центре какой-то беспредел! Вся Московская просто завалена электросамокатами. Их бросают где захотят, это некрасиво в первую очередь! Администрация города, сделайте что-нибудь с этим!» - написал автор фото.

Кадр прокомментировали подписчики сетевого издания в социальной сети «ВКонтакте». Горожане согласились, что брошенные самокаты можно увидеть не только в центре, но и на других улицах. Некоторые пользователи даже не ставят средства на подножку.

«Просто нужно сделать автоматические точки аренды самоката, где можно его взять в аренду, а потом поставить на стоянку, завершив аренду», - предложил пензенец.

«Во всем мире их убирают и запрещают, потому что по тротуарам ездили и сбивали людей, а у нас наоборот, везде ставят», - высказался другой комментатор.

Первые пункты проката электросамокатов появились в Пензе в 2020 году. Поначалу их было 4, там разместили 28 штук. В 2021-м в центре города продолжили открывать пункты аренды: у ТЦ «Высшая лига», в сквере имени А. С. Пушкина, у Спасского собора, у колледжа искусств.