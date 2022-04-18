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Глас народа

Пензенец об ул. Московской: Завалена самокатами

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В понедельник, 18 апреля, горожанин поделился с редакцией «ПензаИнформ» снимком, сделанным на Московской улице. Участок пешеходной зоны рядом с ТЦ «Высшая лига» перекрыт оставленными электросамокатами.

«В центре какой-то беспредел! Вся Московская просто завалена электросамокатами. Их бросают где захотят, это некрасиво в первую очередь! Администрация города, сделайте что-нибудь с этим!» - написал автор фото.

Кадр прокомментировали подписчики сетевого издания в социальной сети «ВКонтакте». Горожане согласились, что брошенные самокаты можно увидеть не только в центре, но и на других улицах. Некоторые пользователи даже не ставят средства на подножку.

«Просто нужно сделать автоматические точки аренды самоката, где можно его взять в аренду, а потом поставить на стоянку, завершив аренду», - предложил пензенец.

«Во всем мире их убирают и запрещают, потому что по тротуарам ездили и сбивали людей, а у нас наоборот, везде ставят», - высказался другой комментатор.

Первые пункты проката электросамокатов появились в Пензе в 2020 году. Поначалу их было 4, там разместили 28 штук. В 2021-м в центре города продолжили открывать пункты аренды: у ТЦ «Высшая лига», в сквере имени А. С. Пушкина, у Спасского собора, у колледжа искусств.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

У вас там весь город в говне.

Гость||

А може там какал недавно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В центре какой-то беспредел! Вся Московская просто завалена электросамокатами. Их бросают где захотят,
Каков уровень культуры, таков и результат. Люлей прокатчикам вставить со штрафом, который будет сопоставим с ценой всех этих каталок. Может хотя бы наказанные рублём они смогут повлиять на своих тупых ущербных клиентов. Это в основном подростки. Избалованные, невоспитанные, необученные элементарным правилам, наглые и борзые.

Гость||

Гость писал(a):

У вас там весь город в говне.
А у вас?

Гость||

Самокатам вообще нечего делать на пешеходных улицах и тротуарах. Для катаний есть специально отведённые места и выделенные полосы на набережных и аллеях. А уж электросамокаты и вовсе должны передвигаться только по проезжей части.

Имя: Гость
Комментарий:

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